Genshin Impact é o melhor game mobile do ano; saiba mais

Um RPG mobile se sobressaiu nas plataformas App Store (da Apple) e Google Play. Genshin Impact foi eleito o melhor game mobile de 2020 e com louvor.

No caso da loja do Android, o game 'superou expectativas e forneceu uma experiência que define seu gênero (RPG)

Dear Travelers,



Thanks to everyone's love and support, Genshin Impact has recently received multiple awards.



To thank all of our Travelers for their support, we will be issuing a total of 800 Primogems during the period of December 3–6. #GenshinImpact