Suicid Squad revela detalhes do personagem de Idris Alba; confira

O Esquadrão Suicida é uma das apostas da DC para os cinemas, no próximo ano. E o mundo nerd ainda está dividido sobre a hype. O certo é que o filme está sendo finalizado e mais detalhes aparecem, como a roupa de Pistoleiro, personagem de Idris Alba.

O vídeo com o ator, o diretor James Gunn e a nossa brasileiríssima Alice Braga mostra o uniforme de Bloodsport e Idris falando dele como ‘brutal’.

Segundo a DC Brasil, James Gunn teria revelado a personalidade dos ‘heróis’: “Todos os Guardiões são bons, com exceção da Nebulosa. Mas no Esquadrão, alguns personagens são bons, outros são terríveis. Eles não apenas entram em brigas e dizem que vão se matar, eles realmente entram em brigas e matam uns aos outros”.



​O produtor Peter Safran falou sobre The Suicide Squad em entrevista a revista Empire. "Eles têm que destruir uma prisão da era nazista e um laboratório chamado Jotunheim. Onde prisioneiros políticos foram mantidos e aconteceram certos experimentos".

O novo filme da DC tem estreia prevista para 6 de agosto de 2021 (aonde? Num faz pergunta difícil...)

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

+ [email protected]