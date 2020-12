Mulher-Maravilha brasileira tem detalhes divulgados pela autora; saiba tudo

Yara Flor é a nova Mulher-Maravilha e o mundo nerd veio abaixo quando descobrimos isso. Melhor: além dela assumir o manto de Diana Prince, ela ainda é brasileira, mais especificamente amazônida, e sua criadora deu mais detalhes sobre a heroína.

Joëlle Jones contou que a visita que fez ao Brasil foi uma das grandes inspirações para a nova personagem dos quadrinhos da DC Comics: ela esteve por aqui durante a CCXP 2019.

“A cultura do País me informou como queria ir com a personagem, o que queria mostrar de sua personalidade e como ela seria no futuro”.

Sobre a personalidade da nova Mulher-Maravilha, a quadrinista deu mais detalhes: “Ela é uma forasteira, não nasceu em Themyscira ou com a tribo das Amazonas, então ela é mais mortal que qualquer outra. Abordei Yara experimentando esse novo mundo e tentando faz jus à mitologia”.

E folclore também é algo que será presente na vida da heroína. No Dc Future State, a nova Mulher-Maravilha terá Caipora como companhia.

“É um pouco estressante… não estou tentando reinventá-la, mas dar o meu toque e ainda respeitar o que veio antes. É um equilíbrio delicado, mas tenho pedido ajuda a alguns artistas brasileiros para me guiarem e dizerem se estou indo na direção certa, e peço conselhos sobre muitos elementos da história e da arte”, assinalou Joëlle.

A nova super-heroína faz parte de um evento especial, o DC Future State, uma série em Quadrinhos que mostrará uma nova geração de heróis, como Batman e Superman.

Os quadrinhos vão para as bancas em janeiro do ano que vem, lá na gringa. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

