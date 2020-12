Shang-Chi tem nova sinopse oficial divulgada; confira

O (finalmente) filme de superherói oriental da Marvel está sendo revelado aos poucos. Eis que uma nova sinopse do longa foi divulgada e, mesmo com poucos detalhes, é sabido que teremos nas telonas algo diferente do que estamos acostumados no MCU.

Confira a nova sinopse: “Shang-Chi deve enfrentar o passado que ele pensou ter deixado para trás, quando acaba sendo atraído para a teia da misteriosa organização dos Dez Anéis”.

Temos o elenco completo de Shang-Chi e a Lenda dos 10 Aneis: nomes como Michelle Yeoh, Florian Munteanu e Ronny Chieng foram confirmados no Dia do Investidor da Disney.

Com roteiro de Dave Callaham (Mulher-Maravilha 1984) e direção de Destin Cretton (Castelo de Vidro), o filme falará sobre o o Mestre Kung-Fu da Marvel.

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

+ [email protected]