Série de Boba Fett tem forte rumor revelado; e tem muita lógica

Um pouco da vida de Boba Fett pode ser contada em série, isso a gente já sabe. Porém um outro rumor apareceu para que a hype (e o pedido dos fãs de Star Wars) cresça cada vez mais.

Segundo o The Direct, o seriado do Caçador de Recompensas deve ser ambientando antes dos eventos de The Mandalorian e pouco depois de Star Wars: O Retorno de Jedi.

Mas calma! Se você não sabe do que se trata, nós fizemos a ordem cronológica para que nunca mais se perca: Veja aqui a ordem cronológica.

No episódio 6 dos filmes da franquia, Boba caiu em um poço de Sarlacc (onde havia um animal enorme, dentuço e letal) e nunca mais foi visto. Mas, ao que parece, todo mundo que caiu em um fosso não está exatamente morto e então a história de Boba começaria a partir daí.

Lembrando que o Deadline já havia divulgado que o início das filmagens está agendado para o final de novembro ou início de dezembro.

