My Hero Academia ganha trailer, imagem e data de estreia; saiba tudo

Os fãs de um dos animes mais famosos podem comemorar. My Hero Academia ganhou um trailer e sua data de estreia da quinta temporada. De acordo com o Jump Festa 2021, a new season chega dia 27 de março do próximo ano, o mesmo dia em que o terceiro filme da franquia.

As datas juntas não são coincidência. A ideia é que seja um Plus Ultra da franquia, apesar de acontecer apenas no Japão (Até o momento).

Confira a sinopse: Em um mundo onde (quase) todas as pessoas possuem superpoderes, o tímido estudante Midoriya Izuku teve a infelicidade de nascer sem nenhum dom especial. A partir daí, as cortinas de uma fantástica aventura repleta de personagens cativantes e temerosos vilões se abrem para o jovem Midoriya

