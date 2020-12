Astro de Shang-Chi divulga vídeo com muita ação; assista

Shing-Li é o próximo filme da Marvel, e que estamos esperando muito, e com o primeiro super-herói oriental. E quem vai interpretar o personagem é Simu Liu, que postou em seu twitter uma cena ação fantástica.

No vídeo, ele e mais dois atores aparecem em uma cena de artes marciais e Liu mostra que realmente sabe o que está fazendo.

Messed around with some legendarily talented friends in Sydney last year



Joseph Le - camera/choreo

Vi-Dan Tran - where’d he come from

Zac Wang - dude from Karate Kid

Chris Cowan - just kinda there pic.twitter.com/EQIFuPH3FP