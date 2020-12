Marvel terá especial de fim de ano com muita música; saiba mais

Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios, anunciou que um especial de festas vai acontecer dia 31 de dezembro: uma apresentação musical com temáticas sobre o futuro do MCU nos dará sobre 2021.

“Olá a todos os fãs da Marvel na China, sou Kevin Feige, presidente da Marvel Studios. 2020 foi um ano incomum para todos nós, mas juntos mantivemos a esperança viva diante de desafios sem precedentes, mas nunca paramos de contar histórias de heróis. No ano que vem, a Marvel continuará trazendo histórias para as telonas, incluindo ‘Viúva Negra’, ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’ e ‘Os Eternos‘, dando as boas-vindas a uma nova era no Universo Cinematográfico da Marvel.”

A Marvel Studios musical on New Year’s Eve. 2020 is wild. pic.twitter.com/DBkLM6fDep — BD (@BrandonDavisBD) December 23, 2020

Depois ele continua: “Antes disso, também haverá uma apresentação de Ano Novo com o tema da Marvel para dar as boas-vindas a 2021. Fiquem ligado na Gala de Ano Novo do Bilibili (site de compartilhamentos chinês) em 31 de dezembro e tenham um vislumbre do que virá em 2021.”

Não temos ainda outras informações sobre o evento, mas é claro que podemos esperar algumas trilhas sonoras de Viúva Negra, por exemplo. Ou será que teremos Scarlett Johansson cantando? Ansiedade nos define!

