Enola Holmes: protagonista faz vídeo divertido sobre a série

O filme que todos nós estávamos procurando está prestes a chegar. Enola Holmes estreia na Netflix na próxima semana (dia 23, pra ser mais exato) e a hype só aumentou depois que Millie Bobby Brown lançou um divertido vídeo sobre seu papel.

Nossa Eleven de Stranger Things dá vida à protagonista, que nada mais é que irmã mais nova do famoso detetive britânico. O filme também tem Henry Cavill (que dispensa apresentações, né minha filha?) interpretando Sherlock, além da sempre espetacular Helena Bonham Carter (Harry Potter, Clube da Luta, etc, etc, etc).

A sinopse mostra que quando a jovem Enola Holmes descobre que sua mãe desapareceu, ela decide usar toda a sua astúcia para encontrá-la. Superando seu famoso irmão Sherlock Holmes, ela desvenda uma perigosa conspiração e prova que solucionar mistérios é mesmo um negócio de família! Direção de Harry Bradbeer (Fleabag).

-

Manda uma sugestão para [email protected]

Átila Simonsen

+ Jornalista

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party