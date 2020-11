Educação e Afro-futurismo são destaque na She's Tech

Tecnologia atrelada à Educação, ao Marketing Digital e à mudança que queremos ver no mundo. Foi assim o painel ‘Afro-futurismo: fomentando tecnologias na teoria e na prática’ que contou com a participação de três amazonenses no maior evento de tecnologia de e para mulheres, o She’s Tech 2020

Rayane Dias, Thays de Lourdes e Felipe Bonfim formaram o painel que falou de empreendedorismo, inovação e modos de fazer, especialmente por e para pessoas negras.

A divulgadora científica e professora de Ciências Biológicas, Rayane Dias, salientou que o movimento de educação diferenciada não é uma novidade. “O método de ensino-aprendizagem usando tecnologia iniciou em 1940, com mulheres professoras inserindo recursos audiovisuais. A pandemia do Covid-19 deu um empurrão para a utilização em sala de aula”.

Professora também de espaços não-formais, Rayane assinalou que a tecnologia tornou-se mais tátil com o passar do tempo e, com isso, houve uma maior necessidade de desenvolvimento destas práticas cada vez mais.

“Qual a maior dificuldade do uso e aceitação das tecnologias? É por partes: temos que saber quais estudos e pesquisas acontecem em escolas públicas; quais instituições têm? Usam? É de forma correta? Temos que dar um jeito de levar para fora da sala de aula, tornar tudo mais acessível e isso pode ser feito com o marketing. Há muitos na internet e é preciso atrelar todos estes temas à tecnologia para reformular novas vivências”, explicou.

A She’sTech é um movimento que visa fortalecer a presença feminina no setor da tecnologia através de 3 pilares: inspirar, engajar, capacitar mulheres a buscarem conhecimento e empreenderem em carreiras e em negócios com base tecnológica. O evento deste ano é totalmente online, digital e gratuito. É possível acompanhar pelo canal oficial no Youtube e Discord.

