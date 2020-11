Dr. Estranho tem data de início de filmagens confirmada por Elizabeth Olsen

Elizabeth Olsen confirmou o que já esperávamos: Dr. Estranho - Multiverso da Loucura começará a ser filmado em dezembro, no Canadá.

“Eu estarei me mudando em breve para filmar a sequência de ‘Doutor Estranho‘, então estarei lá em Londres para passar o Natal. E até mesmo em meio à tais circunstâncias, será uma viagem bem legal”, falou a artista que interpreta a Feiticeira Escarlate, ao ceder entrevista a Conde Nest Traveller.

A informação ressaltou a data aproximaeda que Benedict Cumberbatch tinha falado anteriormente.

“Estou na pré-produção do segundo filme, o que é muito animador. Começaremos as gravações ao final de outubro ou no início de novembro”, confirmou o ator para a Comic Book.

Mas como assim? Elizabeth fala em dezembro e ele em novembro… a conta bate or um motivo muito simples: Benedict interpreta o Mago Supremo, ou seja com toda certeza tem muito mais cenas do que a sua companheira vingadora Wanda.

Além disso, a série WandaVision estará entrelaçada com Dr. Estranho 2, já que ambas as produções falam de multiversos (fictícios ou não).

Átila Simonsen

