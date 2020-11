Bastidores de Titãs revela Robin com roupa inusitada; vem ver

A terceira temporada de Titãs está sendo gravada e está a todo vapor. E parece que não é apenas isso: o bom humor prevalece nos bastidores da série da DC.

O diretor de fotografia, Boris Mojsovski publicou em seu Instagram as fotos dos bastidores do seriado, revelando detalhes importantes (ou nem tanto) da produção:

“Aqui vamos nós novamente. Comecei meus episódios de direção com um dia nas gloriosas florestas do sul de Ontário. A equipe tornou a costura impossível razoável mais uma vez, havia luzes e câmeras por toda parte. Como sempre, aprendi muito com @ shelton9mil e estou super impressionado com meu homem @stovallactiondesign. Também encontrei um novo candidato a Robin, novamente”, afirmou pelo Instagram.

Ainda não há previsão para a data de estreia da terceira temporada de Titãs.

