Suspeito é preso ao tentar estuprar jovem no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 38 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta segunda-feira (10), na comunidade rural Teresinha, no município de Tabatinga, interior do Amazonas. Ele é suspeito de tentar estuprar uma jovem.

Segundo informações, policiais militares estava em patrulhamento, quando foram acionados, informando que no porto da cidade, populares estavam com um homem apontado por tentativa de estupro. Com o suspeito, foi apreendido R$ 319,80.

A vítima e o homem foram encaminhados na 4ª Delegacia Regional Polícia Civil (DRPC) para procedimentos cabíveis.