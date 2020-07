Professora é presa acusada de ter feito sexo com alunos adolescentes

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

Uma professora foi presa acusada de ter feito sexo com três alunos adolescentes. O caso ocorreu no Texas. Segundo o jornal ‘Texarkana Gazette’ a jovem chamada Ashely Bell, de 24 anos trabalhou no local como assistente e também na biblioteca, entre agosto de ano passado até maio desde ano.

A denúncia foi feita por uma outra professora após ela ouvir uma conversa de um grupo de estudantes. O adolescente foi entrevistado pela polícia em meados de junho e disse aos investigadores que teve um encontro sexual com Bell em novembro de 2019, no feriado de Ação de Graças.

Ainda segundo a publicação, o adolescente contou aos investigadores sobre os outros estudantes que teriam feito sexo com a professora. Ela foi presa no dia 24 de junho.

Após pagar fiança de US$ 150 mil a educadora foi solta e vai responder pelos crimes em liberdade.