Homem é encontrado dentro de tambor com pés e mãos amarrados

Leandro Souza de Jesus, de 19 anos, foi encontrado carbonizado dentro de um tambor de cabeça para baixo e com as mãos amarradas. O caso aconteceu em Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte.

De acordo com a Bhaz, não era possível ver as características da vítima, pois ela estava em avançado estado de carbonização. Leandro era procurado desde a quinta (20), data em que desapareceu. Foi possível constatar que a vítima era ele, segundo as autoridades policiais, após as características identificadas pelo perito da Polícia Civil: piercing na língua e aparelho.

Devido ao corpo do jovem não estar em avançado estado de decomposição, as autoridades acreditam que ele tenha sido morto durante a madrugada. Os familiares de Leandro disseram aos militares ter recebido várias ligações informando que o jovem tinha sido morto e queimado em um tambor.

Ainda de acordo com o BHaz, Nas proximidades do local onde Leandro foi encontrado, havia uma casa com várias marcas de sangue. Moradores disseram que ouviram gritos vindos do imóvel, o que dava a entender que alguém era espancado.

Os autores do crime não foram localizados até o fechamento da ocorrência, na 4ª Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios.