Troca de experiências é objetivo do ‘Papo Reto’ que estreia em Manaus

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

Manaus/AM - Estreia, às 10h10, desta terça-feira, 14/4, no canal 2.5 ou 32.5, da TV Aberta, o programa “Papo Reto”, desenvolvido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Esta é mais uma iniciativa para promover o diálogo e a troca de experiências, neste período de isolamento social, bem como buscar a interatividade em uma conversa bem informal, com a participação de professores, pais e estudantes.

O programa é gravado no Centro de Mídias do Estado do Amazonas (Cemeam) e faz parte do projeto “Aula em Casa”, desenvolvido pela Prefeitura de Manaus e Governo do Estado, por meio de Termo de Cooperação Técnica entre Semed e Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), voltado para estudantes, familiares e educadores das redes municipal e estadual de ensino.

O “Papo Reto” passa a ser exibido todas as terças-feiras, às 10h10, no canal 2.5 da TV aberta, com duração de 30 minutos, e com reprise às quintas-feiras, no mesmo horário e canal. A ferramenta de comunicação foi elaborada pela Gerência de Formação Continuada (GFC), da Semed.

A intenção também é fomentar o interesse de participação direta, no programa, dos atores principais neste processo de aulas, encontros, debates formativos e de todas as ações não presenciais, incluídas no projeto “Aula em Casa”. Os interessados podem enviar sugestões de novos temas, dúvidas, ou mesmo apontar interesse em participar de outras edições pelo falasemed@semed.manaus.am.gov.br, ou pela redes sociais no @semed_manaus, pelo Instagram; ou pelo /semedmanaus, no Facebook.