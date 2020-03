Detentos do Compaj recebem ação para emissão de RG em Manaus

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Manaus/AM - Na manhã desta quinta-feira (5), detentos do Complexo Penitenciários Anísio Jobim (Compaj), receberam ação para emissão de Registro Geral (RG), realizada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Sob a supervisão de agentes da empresa cogestora Reviver Gestão Prisional, 13 internos do regime fechado puderam tirar o documento nacional de identificação hoje. O diretor do Compaj, Lucas Maceda, destaca o porquê da realização da ação. “É importante para fazer o processo de inclusão e devolução dos internos à sociedade, em conformidade de documentos, estando aptos a trabalhar em sua vida fora do cárcere”.

Parceria – A ação foi coordenada pelo Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc) da Seap em parceria com o Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Programação – Mais duas ações de emissão de RG estão previstas para acontecer no Compaj ao longo do ano. As demais unidades prisionais também estão recebendo o atendimento, sendo os internos do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) contemplados ainda neste mês.