Sejusc acompanha andamento das investigações do caso Erlon Gabriel

Manaus/AM - A Secretaria de Justiça e Cidadania, Carol Braz, contou na tarde desta quinta-feira (27), que está trabalhando no caso do desaparecimento do menino Erlon Gabriel, 2, que está há 21 dias desaparecido.

“Eu tomei conhecimento do caso, porque muitas pessoas me marcaram nas redes sociais. Isso me chamou a atenção e hoje vim aqui na delegacia, junto com a família, para procurar saber sobre o caso”, disse.

De acordo com Braz, o andamento da investigação, nesse momento corre em segredo de Justiça, e não pode ser divulgado ainda. Mas ela destacou que a polícia trabalha continuamente para solucionar esse caso.

“Precisamos divulgar a foto da criança ao máximo, para que se alguém encontrou ou viu essa criança, traga informações para a delegacia. A delegada Joyce Coelho está acompanhando o caso e dando suporte em relação ao andamento das investigações, para a família do menino”, comentou.

A secretaria disse ainda, que as notícias divulgadas nas redes sociais, de que a criança já estaria morta não procede.

“Em nenhum momento das investigações foi ventilada essa possibilidade de que ele estaria morto. Não foi localizado nenhum corpo.A gente pede pra que haja mais empatia, se coloquem no lugar do outro. Ninguém pode dizer o que de fato aconteceu porque o caso não foi concluído. Quer divulgar algo? Peço que divulgue a foto da criança”, finalizou.