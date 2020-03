Por causa de coronavírus, FUnATI tem aulas suspensas em Manaus

O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

Manaus/AM - As atividades da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), estão suspensas pelo período de quatro semanas por conta do risco de propagação do coronavírus no estado.

De acordo com o Governo, a suspensão é necessária para resguardar a saúde das pessoas atendidas pela instituição, principalmente idosos acima de 60 anos, grupo vulnerável ao agravamento de casos de síndromes respiratórias, em especial Covid19.

Viagens oficiais do servidores do estado também foram canceladas temporariamente e só serão permitidas aquelas que foram extremamente necessárias. Os órgãos estaduais também deverão revisar todo o calendário de eventos que pretendem realizar, para adiamento ou adequação para assegurar a adoção de medidas de prevenção.

Controle e prevenção – Sobre o primeiro caso de Covid-19 diagnosticado no Amazonas, as autoridades de vigilância e saúde do Estado permanecem monitorando o quadro de saúde da mulher com diagnóstico positivo. Ela permanece em isolamento doméstico, com sintomas brandos da doença.