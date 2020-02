Polícia divulga foto do suspeito de roubar escritório no Vieiralves

Manaus/AM - O delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de um indivíduo, identificado como Syrrenon Soares Barbosa, envolvido no roubo a um escritório de um salão de beleza, situado no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital, ocorrido na tarde da última segunda-feira (24), por volta das 12h30. Na ocasião, foi subtraída a quantia de R$ 13 mil do lugar.

De acordo com a autoridade policial, na ocasião do delito, o comparsa de Syrrenon, identificado como Harry de Sousa Branco, que já foi preso pela equipe da especializada, adentrou ao escritório do salão de beleza, alegando que iria entregar currículo para eventuais vagas de emprego.

Em seguida, no entanto, Harry acabou anunciando o roubo, e subtraiu toda a renda do local, além dos celulares de funcionários que presenciaram o delito.

“Depois de consumar o crime, o infrator empreendeu fuga em uma motocicleta conduzida por Syrrenon. Após as investigações indicarem a participação do motorista do veículo na ação criminosa, nós ingressamos com o pedido de prisão preventiva em nome do mesmo, que foi expedido na quinta-feira (27/02), pelo juiz George Hamilton Lins Barroso, da Central de Plantão de Inquéritos”, explicou o titular da DERFD.

Quem puder colaborar com informações sobre a identificação e localização de Syrrenon, entrar em contato por meio do número: (92) 99962-2187, o disque-denúncia da especializada. Delações também podem ser feitas pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu o delegado Aldeney Goes.