Homem furta linha de orelhão para fazer delivery de drogas em Manaus

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

Manaus/AM - Um homem de 22 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso na manhã desta quarta-feira (18), em sua residência, na rua São Paulo, bairro Jorge Teixeira, zona Leste, usando um orelhão público para praticar o ‘Disk Drogas’.

Segundo o delegado titular do 30ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), Torquato Mozer, a prisão do homem ocorreu após denúncia anônima, de que ele usava o orelhão dentro de sua casa para receber ligações com pedido de drogas.

“Recebemos diversas denuncias de que isso estava acontecendo naquela casa. E para nossa surpresa, ao chegarmos no local vimos que o orelhão estava com os fios instalados dentro da casa dele”, disse.

Conforme o delegado, no local foi encontrado droga e uma motocicleta com o chassi e o motor adulterado.

O homem que estava com tornozeleira eletrônica foi preso e lavado ao 30ª DIP onde vai passar por procedimento cabíveis.