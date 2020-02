Urgência da FCecon passa a oferecer atendimento psicológico

Manaus/AM - A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) passou a oferecer acompanhamento psicológico na rotina de atendimento do Serviço de Urgência para pacientes e seus acompanhantes. O serviço foi implantado na primeira quinzena de fevereiro. As equipes estão à disposição dos usuários das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h, horários de maior fluxo de pacientes no hospital.

As equipes são formadas por psicólogos da FCecon e estudantes da área em estágio na instituição, que fazem o atendimento aos pacientes e acompanhantes na Urgência. Antes da mudança no serviço, o acompanhamento psicológico era fornecido aos pacientes que estavam em leitos no setor durante visitas diárias ou quando solicitado pela equipe médica.

Agora, os psicólogos fazem o trabalho de Sala de Espera na recepção da Urgência, onde os acompanhantes aguardam até seus familiares serem atendidos. Durante a abordagem, a equipe oferece o suporte emocional que o familiar necessita, usa músicas e dinâmicas para relaxamento e explica como funciona o serviço de Psicologia da FCecon no Ambulatório.

O acompanhamento psicológico na Urgência é uma necessidade da maioria dos usuários do setor, que procuram a unidade com problemas de saúde que, por sua vez, também têm implicações emocionais e psicológicas.