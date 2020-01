Universidade Nilton Lins oferece 3 mil bolsas para estudantes do Enem

Quem prestou o Exame Nacional do Ensino Médio de 2019 (Enem) tem uma grande vantagem ao ingressar na Universidade Nilton Lins, que estará ofertando 3 mil bolsas para os estudantes, nas três unidades de ensino em Manaus e na unidade de Manacapuru. Os estudantes que participaram do exame podem escolher entre os 37 cursos de graduação, nas modalidades presencial e a ensino à distância (EAD).



Além de ter isenção da taxa de matrícula, quem fez a prova do ENEM, e tirou a média igual ou superior a 250 pontos, não precisa realizar o vestibular da universidade. Vale lembrar que você que realizou a o exame nos anos 2015 em diante é possível usar a nota para ingressar na Universidade Nilton Lins.



A Universidade Nilton Lins oferece oportunidades para que você consiga bons empregos e estabilidade profissional e sucesso financeiro no futuro, com professores qualificados e comprometidos com a educação dos seus alunos, disponibilizando diversas opções de graduação. Para reforçar seu compromisso com a missão de educar a Amazônia.

As notas foram divulgadas nesta sexta-feira pelo instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacional Anísio Teixeira (INEP), confira sua nota da redação e à pontuação de cada uma das quatros áreas de conhecimento: Linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Venha aproveitar essa chance, você está a um passo de fazer parte do nosso time e ter futuro de sucesso.