Transporte intermunicipal e interestadual de passageiros será proibido no Amazonas

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

Manaus/AM - O governador do Amazonas, Wilson Lima, informou que está assinando um novo decreto neste sábado (4) para proibir a partir da próxima segunda-feira (6) o transporte intermunicipal e interestadual de passageiros nas rodovias do Estado. O anúncio do governador foi durante entrevista online deste sábado sobre atualização dos casos e das medidas contra o novo coronavírus.

Wilson disse que o tráfego nas rodovias do Amazonas será permitido apenas para o transporte de cargas, considerado essencial para o abastecimento dos municípios com alimentos, insumos para o sistema de saúde e combustíveis. Todos os demais meios de transporte de passageiros sendo público ou privado estarão proibidos.

O Estado agora possui 311 casos confirmados de coronavírus, sendo 51 novos casos registrados em Manaus da última sexta-feira para hoje. Nenhum caso novo foi confirmado no interior.