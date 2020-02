Procon fiscaliza preços de máscaras e álcool em gel em farmácias de Manaus

Manaus/AM - A confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil e de dois amazonenses serem monitorados por compartilharem mesmo voo com ele, fizeram a procura por máscaras e álcool em gel aumentar nas farmácias e drogarias de Manaus. Com a alta demanda, o Procon Amazonas iniciou nesta sexta-feira (28) a fiscalização dos preços nestes estabelecimentos. De acordo com o diretor-presidente do Procon, Jalil Fraxe, aumento nos preços destes itens devido ao coronavírus pode gerar multa para as farmácias.

"Os nossos fiscais vão verificar se o valor das máscaras e do álcool em gel aumentou por esse motivo (coronavírus). Se isso for detectado, estes estabelecimentos serão autuados, sendo multados", comentou. O resultado da fiscalização deve ser divulgado na próxima semana, segundo o diretor-presidente do Procon.

Jalil Fraxe também acrescentou que os preços destes itens serão comparados de uma semana para outra e se existe justificativa para o aumento. O diretor disse que no primeiro momento as máscaras não foram encontradas em algumas farmácias, demonstrando uma grande procura da população preocupada com a prevenção ao coronavírus.

"Orientamos a população que ao ver preços abusivos que procure o Procon Amazonas e denuncie nas nossas redes sociais e mande foto das farmácias. Não podemos deixar que o consumidor seja prejudicado com altos preços destes produtos neste momento de preocupação de saúde pública contra o coronavírus", destacou Jalil Fraxe.

