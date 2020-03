Operação integrada retira crianças e adolescentes das ruas de Manaus

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Manaus/AM - Pais e responsáveis por crianças e adolescentes em situação de mendicância e trabalho infantil foram autuados, na noite de terça-feira (3), após uma operação integrada em Manaus, envolvendo a rede de proteção infantojuvenil. A abordagem foi realizada na Avenida Álvaro Maia e adjacências, na zona centro-sul.

Ao menos seis famílias foram abordadas em situação de mendicância nos logradouros públicos, sendo encontradas 14 crianças e cinco adolescentes na hora da abordagem. Desses, apenas uma criança e um adolescente foram encaminhados para o acolhimento institucional do município, pois a família já havia sido identificada anteriormente em situação de mendicância.

Os demais, como se tratavam de novas famílias identificadas, foram orientadas e notificadas pelo Conselho Tutelar e serão responsabilizadas, caso continuem violando os direitos infantojuvenis.

De acordo com a diretora do Departamento de Proteção Social Especial (DPSE) da Semasc, Mirella Lauschner, o município cumpriu com o pedido do Juizado da Infância e da Juventude Cível e realizou o monitoramento e a identificação das famílias, desde segundo semestre do ano passado, por meio da equipe de abordagem social e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do órgão da zona centro-sul.

A operação foi coordenada pelo Conselho Tutelar, com o apoio da Promotoria da Infância e Juventude, Juizado da Infância e Juventude Cível, Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e 22° e 24° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Nacer e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).