Ônibus pega fogo e fica totalmente destruído em avenida de Manaus

Manaus/AM - Um ônibus da linha 072 da empresa Global Green pegou fogo, na madrugada desta sexta-feira (28), nas proximidades do Terminal de Integração (T5), no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste da cidade. A provável causa do incêndio teria sido uma pane mecânica.

No momento do incêndio, apenas o motorista e a cobradora estavam dentro do veículo e ao tentar sair, as portas do coletivo travaram e as janelas tiveram que ser quebradas para que os funcionários da empresa pudessem ser socorridos, segundo populares da área.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. O motorista e a cobradora foram levados ao Pronto Socorro, mas o estado de saúde das vítimas não foi informado