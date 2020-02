No Amazonas, Seinfra realiza recuperação de trechos da AM-070

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) iniciou os trabalhos de recuperação dos trechos críticos da rodovia Manuel Urbano, AM-070, que liga Manaus aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. Os trabalhos ftêm o objetivo de garantir a trafegabilidade da via e a segurança dos motoristas que a utilizam diariamente.

Os trechos onde os trabalhos estão ocorrendo são do Km 38 ao Km 72, que ainda não foram duplicados e que apresentam situação crítica do leito da pista, com a presença de buracos que colocam em risco a trafegabilidade e a segurança dos motoristas. A obra consiste em ações de tapa-buracos e de remendos profundos.

Assim que se encerrar o período chuvoso na região, o Governo do Amazonas vai reiniciar os trabalhos de duplicação da AM-070. Conforme o titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima, as obras seguem diretrizes que vão garantir durabilidade do trabalho na rodovia.