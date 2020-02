Juíza acolhe denúncia contra acusados do ‘caso Flávio’ em Manaus

Manaus/AM - A juíza Ana Paula de Medeiros Braga, titular da 2a. Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, decidiu no início da noite desta terça-feira (18), pelo recebimento da denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual (MPE-AM) no processo que apura o suposto homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues do Santos.

A partir do recebimento da denúncia, passam a figurar oficialmente como réus no processo: Alejandro Molina Valeiko, Elizeu da Paz Souza e Mayc Vinícius Teixeira.

No mesmo processo Paola Molina Valeiko responderá pro fraude processual e José Edvandro Martins de Souza Junior por denunciação caluniosa.

A juíza Ana Paula Medeiros Braga, no mesmo processo, revogou as medidas cautelares aplicadas em desfavor de Vitório del Gatto, que passa a figurar (neste processo) apenas como testemunha.

A magistrada também revogou as cautelares em desfavor do, então acusado, Elielton Magno Júnior, que passa a figurar no processo, agora, como vítima.

A juíza, em atendimento à requisição do Ministério Público Estadual decidiu, também, por retirar a condição de segredo de Justiça deste processo, que passa, a partir de amanhã (19 de Fevereiro), a ser público.