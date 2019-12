Gasolina na Região Norte teve aumento de 8% em 2019; Amazonas tem etanol mais barato

Manaus/AM - Os motoristas da Região Norte pagaram 8% mais caro pelo litro da gasolina em 2019, revela o último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL). O estudo analisou o comportamento dos preços dos combustíveis de janeiro a novembro, e também revela que, no mês passado, o litro do combustível voltou a avançar 0,7% nas bombas, vendido a R$ 4,619. Ao longo do ano, o valor do etanol registrou variação de 5% na região.

“O último IPTL traz uma retrospectiva dos preços no Norte durante o ano, sendo a gasolina o combustível que apresentou a maior variação na região, com o menor valor registrado em agosto e o litro vendido à média de R$ 4,531, ante os R$ 4,905, encontrados nas bombas em julho. Uma variação que fica próxima da média nacional para a gasolina, que foi de 9%”, comenta o Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil, Douglas Pina.

O menor valor registrado para o etanol foi em fevereiro, com o litro comercializado a R$ 3,746. O preço é 5% menor que a média encontrada nos postos em julho, de R$ 3,927.

Sobre o comportamento dos preços em novembro, no recorte por Estado, o Acre lidera o ranking do litro da gasolina mais cara vendida a R$ 4,843, ante os R$ 4,217 do Amapá. Por lá, foi o único combustível mais vantajoso, pois os postos amapaenses lideram com as maiores médias para o diesel comum (R$ 4,709), diesel S10 (R$ 4,779) e o etanol (R$ 4,083), sendo esse último com a maior alta no preço médio apresentada em todo o País, avanço de 11,25%.

Mês a mês os postos do Amazonas apresentam o litro do etanol mais barato, com média de R$ 3,345, enquanto no Tocantins o destaque foi para o menor valor do diesel comum (R$ 3,793) e diesel S10 (R$ 3,856). Em Roraima, abastecer com o etanol ficou mais caro para os motoristas, com o litro comercializado a R$ 3,990, ante os R$ 3,942 de outubro.

Nos postos de Rondônia a gasolina saiu do patamar de R$ 4,653, para a média de R$ 4,67, em novembro. No Pará, os motoristas também pagaram mais caro pelo combustível, com o litro vendido a R$ 4,83, ante os R$ 4,819 de outubro.

No contexto nacional, em 2019 o preço dos combustíveis apresentou variação média de até 9%, quando analisados os valores médios para todo o País em cada mês. Já no recorte por Estado, quando o estudo compara o menor e maior valor registrado para cada tipo de combustível, essa variação chega a 66%. Foi o caso do etanol, que em São Paulo, em julho, foi vendido à média de R$ 2,584, ante os R$ 4,299 de maio, encontrados nos postos do Rio Grande do Sul.