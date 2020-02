Escolas municipais de Manaus iniciam ano letivo para mais de 240 mil alunos

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus deu início às aulas para mais de 240 mil alunos nesta quarta-feira, 5/2. A rede municipal de ensino contará este ano com 15.787 servidores, dos quais são 12.976 mil professores.

“Nossa meta este ano é subir ainda mais os índices de qualidade na educação, conforme nos determina o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que tem investido maciçamente em novas estruturas e ações pedagógicas. Damos boas-vindas aos alunos e desejamos que este ano letivo seja bastante produtivo a todos os nossos educadores”, disse a secretária municipal de Educação, Kátia Schweickardt.

Com mais de 1,3 mil alunos, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a escola municipal Jarlece da Conceição Zaranza, bairro Novo Aleixo, zona Norte, é uma das unidades que retornou às atividades, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Segundo a diretora da escola, que é a segunda maior em número de alunos da rede, Anice Maria Iskandar, o início das aulas no local começou hoje, mas o trabalho vem desde o começo do ano.

“Quando os pais procuram uma escola e insistem que o filho estude nela, é porque nós temos a certeza de que estamos no caminho certo. Hoje foi início do ano letivo, transcorreu tudo normalmente com a entrada dos alunos, não teve problema e a comunidade ficou muito feliz. Nosso trabalho iniciou no dia 4 de janeiro com toda essa preparação”, disse a diretora.