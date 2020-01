Escolas do Amazonas vão participar de projeto que pode dar prêmio de R$ 30 mil

Manaus/AM - A Controladoria-Geral do Estado (CGE) firmou parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto para a participação do Amazonas no Projeto Estudantes de Atitude, idealizado pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH), do Governo Federal. A ação tem o objetivo de estimular a cidadania e a participação social dos estudantes da rede pública de ensino. A parceria foi oficializada na tarde de quinta-feira (16).

Participarão 50 escolas do Amazonas. A estimativa é de que participem cerca de 150 professores e 30 mil alunos, que devem elaborar projetos que mostrem um olhar cuidadoso em relação à comunidade escolar ou à infraestrutura da unidade educacional. O projeto premiará as escolas e professores que obtiverem as maiores pontuações com prêmios que variam de R$ 2.000,00 a R$ 30.000,00, para as escolas, e de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00, para os professores.

A reunião contou com a participação do controlador-geral do Estado, Otávio Gomes; do subcontrolador-geral de Transparência e Ouvidoria, Rogério de Sá Nogueira; do secretário de Educação, Vicente Nogueira; da secretaria executiva adjunta da Capital, Arlete Mendonça; e da secretária executiva adjunta do Interior, professora Ana Maria Araújo.

Segundo o controlador-geral do Estado, a participação do Amazonas no projeto será oficializada no início de fevereiro deste ano, em solenidade com a ministra Damares Alves, do MMFDH, ocasião em que a CGE assinará um Acordo de Cooperação Técnica. Ele avalia a iniciativa positivamente.

“É uma ação que incentiva ações transformadoras no contexto escolar. Sob a coordenação dos educadores, os alunos deverão elaborar projetos baseados no exercício da cidadania, participação, controle social e formação de capital social e moral. O Amazonas só tem a ganhar com iniciativas de apoio ao sistema educacional”, comentou.

Além do Amazonas, o projeto contará com a participação dos estados de Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia e Pernambuco. Poderão participar escolas públicas estaduais e escolas militares com ensino fundamental e médio, incluindo alunos da Educação de Jovens e Adultos, educação especial, sistema socioeducativo.