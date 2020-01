Em Manaus, passageiros são convocados para revalidação do cartão Passa Fácil

Manaus/AM - Usuários que utilizam o cartão Passa Fácil gratuidade, com prazo de validade de janeiro a março de 2020, devem comparecer aos postos de atendimento do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para revalidar o direito à isenção de pagamento de tarifa no transporte coletivo. A Prefeitura de Manaus informa que o benefício está garantido após a revalidação do cartão.

A renovação será realizada de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h em dois locais: posto do IMMU no shopping Phellipe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, Jorge Teixeira (próximo ao T4); e na sede do IMMU, avenida Barão de Indaiá, nº 330, Flores.

Para revalidar, o usuário deve apresentar o cartão Passa Fácil a vencer ou já vencido, identidade e CPF. A atualização dos dados do cartão evita fraudes e garante a gratuidade somente para quem, de fato, necessita do benefício.