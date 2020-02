Em Manaus, Banda da Bica faz último 'esquenta' para carnaval 2020

Manaus/AM - A tradicional 'Banda da Bica' lotou a rua 10 de julho, no centro da capital, nesta quarta-feira (05), durante o último 'esquenta' para o carnaval de 2020. O evento já está na sua 35ª edição.

Durante o esquenta, houve ensaios da rainha e da marchinha, que este ano faz alusão à adolescente sueca ativista Greta Thunberg, com o título ‘Pirralha faz pirraça e a Bica entra na graça’, uma crítica ao desmatamento. A banda acontece no próximo sábado (15), a partir das 15h, em frente ao Bar do Armando, no centro de Manaus.

A filha e atual proprietária do bar, Cláudia Soares, diz que espera recorde de público na banda deste ano, que traz diversas atrações e novidades para alegrar os foliões. Os ingressos para quem quer curtir a festa já estão sendo vendidos e os abadás e camisas do evento, variam de R$ 20 e R$ 40 respectivamente até o dia da festa.