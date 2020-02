Delegada Emília Ferraz assume comando da Polícia Civil no Amazonas

Manaus/AM - Emília Ferraz Carvalho de Moreira foi empossada como a nova delegada-geral da Polícia Civil no Amazonas. A cerimônia de posse oficial ocorreu na manhã dessa sexta-feira (21).

A delegada assume o comando da PC em substituição ao delegado José Lázaro Ramos da Silva, que ocupava o cargo desde janeiro de 2019. Emília que é formada em direito pela Universidade Federal do Piauí, é a primeira mulher da história a chefiar o órgão.

Juntamente com ela também foram apresentados outros membros da diretoria. Alessandro Albino assumiu o cargo de diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) e o delegado Bruno Fraga se torna diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI).