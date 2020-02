Confira resultado do concurso da Defensoria Pública do Amazonas

Manaus/AM - O resultado preliminar do 2º concurso público para provimento de cargos do quadro de servidores auxiliares da Defensoria Pública do Estado (DPE AM) já está disponível no site da Fundação Carlos Chagas (FCC) com acesso direto no PDF abaixo e no Diário Oficial Eletrônico da DPE de 19 de fevereiro, disponibilizado no site da instituição. As provas foram aplicadas em sete municípios do interior do Amazonas.

Com 6.129 inscritos, o certame oferece 10 vagas para analista jurídico e assistente técnico em Coari, Lábrea, Manacapuru, Maués e São Gabriel da Cachoeira, além de servir para formação de cadastro de reserva em Eirunepé e Iranduba. A Defensoria planeja instalar novos polos de atendimento nos municípios em que as vagas são ofertadas.

Os recursos referentes ao resultado das provas deverão ser interpostos no prazo de dois dias úteis subsequentes à publicação do edital de resultado preliminar, exclusivamente por meio do site da Fundação Carlos, de acordo com as instruções constantes na página do Concurso Público.

O resultado final do certame será publicado em 30 de março de 2020. O concurso público tem validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Defensoria Pública do Estado.

Salário

A remuneração inicial para o cargo de analista jurídico, cujo candidato é graduado em direito ou ciências jurídicas, é de R$ 6 mil. Já para a função de assistente técnico, em que o candidato deve ter Ensino Médio completo, o salário é de R$ 3.531,95.