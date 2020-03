Concurso Público da Semsa terá 568 vagas em Manaus

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus já definiu que o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) será responsável por organizar e realizar o concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Um despacho de dispensa de licitação para contratação direta do Instituto foi publicado no Diário Oficial do Município, na última sexta-feira (6). No despacho, também ficou claro que o concurso abrirá 568 vagas na Semsa e formação de cadastro de reserva.

Com a dispensa de licitação, agora a prefeitura vai fechar todos os termos do contrato com o IBFC. Após o contrato assinado, o edital deve ser publicado. Existe a expectativa de que o edital saia ainda neste primeiro semestre de 2020.