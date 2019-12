Com estoque crítico, Hemoam funciona em horário especial na véspera de Ano Novo

Manaus/AM - Com o estoque de sangue em nível crítico há pelo menos três semanas, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas (Hemoam) convoca a população para doar sangue na véspera do feriado e na primeira semana de 2020, quando habitualmente os doadores se ausentam da instituição.

Nesta terça-feira (31), o Hemoam funcionará das 7h às 16h. A convocação vem junto com o sinal de alerta para o risco de faltar sangue para as cirurgias eletivas. A partir da quinta-feira (2), o hemocentro reabre com funcionamento das 7h às 18h, de segunda a sábado.

“Esse período pós-feriado é sempre muito crítico, pois as pessoas se afastam da doação, principalmente por motivo de férias e das chuvas intensas nessa época do ano”, assinala a assistente social e gerente de captação de doadores, Wanderléia Ribeiro.

Só na capital, pelo menos 136 transfusões de sangue são realizadas diariamente em vítimas de acidentes, pacientes com doenças crônicas e cirurgias gerais. Para assegurar essa demanda, o Hemoam precisa da solidariedade de pelo menos 200 doadores/dia.

Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar com boa saúde. Menores de 18 anos só podem doar com autorização dos pais ou responsável legal. É preciso estar bem alimentado e portar documento de identidade com foto.

As doações podem ser realizadas de segunda a sábado, das 7h às 18h, na sede do Hemoam, na avenida Constantino Nery, 4.397, Chapada, região centro-sul da capital; ou na unidade de coleta da Maternidade Ana Braga, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h30, na alameda Cosme Ferreira, s/nº, bairro São José, zona leste. O posto de coleta da Ana Braga não funcionará na véspera do réveillon.