Casos de coronavírus aumentam no interior do Amazonas

Manaus/AM - Com a atualização para 175 casos confirmados do novo coronavírus no Amazonas, houve um aumento de 24 contaminados, sendo que cinco foram registrados no interior. No total, o interior possui 16 casos. O aumento ocorreu em Manacapuru que saiu de 2 para 4 casos confirmados e também em Itacoatiara, saltando dos 2 para 4 registros. O novo município com primeiro caso de coronavírus foi o de Careiro da Várzea.

Além destes, Parintins possui três casos, com um óbito, já em Santo Antônio do Içá, Anori, Novo Airão e Boca do Acre, cada um possui um caso registrado. Manaus concentra a grande maioria dos casos com um total de 159 contaminados pela Covid-19.

Dos casos confirmados, 28 pessoas estão internadas, tendo 22 em unidades privadas e 6 em unidade pública. Em UTI, com estado grave, são 9 pacientes internados, sendo que 6 estão em hospitais particulares e três no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na zona Norte de Manaus.

O Amazonas já possui um total de três óbitos pela Covid-19.