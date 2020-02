Após críticas a Bolsonaro, governador recebe vice-presidente Hamilton Mourão em Manaus

Manaus/AM - O governador recebeu nesta segunda-feira (17), na sede do Governo, na Compensa II, zona oeste da capital, o vice-presidente da República, general do Exército, Hamilton Mourão, para discutir sobre meio ambiente, proteção da Zona Franca de Manaus, BR-319 e outras questões de infraestrutura no Amazonas.

Além de Manaus, o vice-presidente vai visitar São Gabriel da Cachoeira, onde receberá o título de Cidadão Honorífico do município nesta terça-feira.

No encontro com o governador do Amazonas, Mourão tratou de ações de comando e controle, desenvolvimento sustentável, economia verde, regulamentação do artigo 41 do Código Florestal, regularização fundiária e sobre o projeto de zoneamento econômico-ecológico da região do Purus.

Mourão agradeceu a receptividade e prometeu dar encaminhamentos quanto às demandas apresentadas. Eles ainda trataram sobre BR-319 e Zona Franca de Manaus.

“A questão de portos, aeroportos, a BR-319 que vai facilitar muito a vida de quem mora no estado do Amazonas, não só para garantir o direito de ir e vir do cidadão mas, por exemplo, para facilitar o trabalho de fiscalização por parte dos nossos agentes da Secretaria de Meio Ambiente e naturalmente que fiz um apelo ao vice-presidente com relação à Zona Franca de Manaus e a proteção que ela deve ter com relação à reforma tributária que se aproxima. Também fiz um pedido a ele sobre a questão do IPI dos concentrados, que ele disse que vai intervir junto ao presidente pra que a gente possa ter mantido esses 8%”, afirmou o governador.

Agenda – Na agenda do vice-presidente está prevista uma visita ao Centro de Biotecnologia da Amazônia e também viagem para São Gabriel da Cachoeira nesta terça-feira (18), onde o vice-presidente vai receber o título de Cidadão Honorífico de São Gabriel da Cachoeira.