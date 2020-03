Apenas três prefeituras do Amazonas prestaram contas de 2019 ao TCE

Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

Manaus/AM - Apenas três prefeituras do Amazonas encaminharam dados sobre as prestações de contas de 2019 ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), faltando apenas 22 dias para o fim do prazo de envio. Até esta segunda-feira (9), apenas as prefeituras de Parintins, Boca do Acre e Silves apresentaram.

Os gestores que não encaminharem as contas ao TCE poderão ser multados e ter as contas reprovadas pelo Tribunal. Os responsáveis pelas contas das prefeituras têm até às 23h59 do 31 desde mês para encaminhar os dados ao Tribunal via sistema E-Contas (link: http://econtas.tce.am.gov.br) – o protocolo eletrônico do TCE-AM. Desde fevereiro, o TCE-AM vem alertando os gestores da importância da entrega das prestações de contas.

O presidente da Corte de Contas, conselheiro Mario de Mello, afirmou que a meta do Tribunal é garantir 100% de adimplência na entrega das prestações de contas. “Estamos atuando preventivamente, dando todo o suporte aos jurisdicionados para que todos entreguem as prestações de contas ao TCE. É o mínimo que o gestor deve fazer: prestar contas dos recursos públicos”, afirmou o presidente do Tribunal.

Suporte aos gestores

O Tribunal também dá suporte aos jurisdicionados que tiverem dúvidas referentes ao envio das prestações de contas, podem acessar o manual eletrônico por meio do link http://www.tce.am.gov.br/portal/?page_id=21427 ou entrar em contato pelos suportes no e-mail: tcesuporte@tce.am.gov.br e os números de telefone: 3301-8118 ou 3301-8119.