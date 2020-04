Amazonas recebe aparelhos respiradores para tratamento de coronavírus

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

Manaus/AM - Após a declaração do ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, de que o sistema público de saúde do Amazonas poderia ser o primeiro a entrar em colapso devido a pandemia do coronavírus, 15 aparelhos respiradores foram cedidos pela Rede D'or através do Ministério da Saúde e entregues na noite desta sexta-feira (03) para o Amazonas e devem ajudar no tratamento da doença. Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) foi utilizado no transporte dos equipamentos.

Os respiradores auxiliam em casos mais graves, quando as pessoas infectadas sentem dificuldades respiratórias e necessitam da ajuda do aparelho para suprir o oxigênio.

Segundo o governador Wilson Lima (PSL), os respiradores foram levados ainda nesta madrugada para o Hospital Delphina Aziz onde deve ser realizado os testes necessários por técnicos para que sejam colocados em funcionamento. Ainda de acordo com o governador, mais 18 aparelhos devem ser entregues no estado nos próximos dias, somando ao todo, 33 equipamentos.

No último boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), 260 casos foram confirmados e 12 pessoas morreram com o novo coronavírus.