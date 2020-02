Em Manaus, moradores encontram jovem 'fuzilada' perto de vila

Manaus/AM - Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta com várias marcas de tiros pelo corpo, na madrugada desse domingo (2), na avenida Nathan Xavier de Albuquerque, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte.

A vítima foi encontrada por populares em uma área de mata nas proximidades da Vila Gaia, por volta das 5h e acionaram a polícia. Peritos acreditam que a jovem tenha ente 20 e 27 anos, estava bem arrumada e trajava uma vestido bege com uma jaqueta jeans.

O corpo dela foi encaminhado para exame de necropsia no Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova. Investigadores da Delegacia em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local do crime e conduzem as investigações.