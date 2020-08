Saiba a verdade sobre ‘execução em massa’ de criminosos em Nova Olinda

Manaus/AM - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, negou a informação que circula nas redes sociais de que mais de dez criminosos teriam sido executados em confronto com policiais no município de Nova Olinda do Norte.

De acordo com a SSP, somente duas mortes foram confirmadas, uma delas, nesta quinta-feira (6), o que invalida fotos como a mostrada acima, que mostra um verdadeiro cenário de chacina, Ainda de acordo com a secretaria, não está confirmada a morte de Bacurau, traficante que comanda o crime no município.

A megaoperação que acontece em Nova Olinda do Norte nesta semana, tem o objetivo de prender os responsáveis pela morte de dois policiais do Comando de Operações Especiais, o COE.

