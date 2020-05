Mãe descobre cofre que Kimberly Mota guardava para realizar sonho

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

Manaus/AM - Sonhadora e determinada, é assim que a Neyla Mota define a Miss Manicoré Kimberly, assassinada no último Dia das Mães (10), no apartamento do ex-namorado Rafael Fernandes.

A jovem que cursava o primeiro período do Ensino Superior em Odontologia, tinha o sonho de ter o próprio consultório e já estava economizando para isso.

No quarto da casa onde morava em Manaus, a mãe encontrou um cofre onde ela depositava todas as suas economias para custear os equipamentos que iria precisar:

"Fui no quarto dela ontem e vi um cofrinho destinado para o consultório. Era muito sonhadora e batalhava pelo que sempre queria. Ela estava muito feliz por estar estudando e vi no cofre que já estava guardando as economias. Eu confirmei com as amigas, que me disseram que ela já tinha falado isso”, afirma.

Kimberly costumava fazer trabalhos de publicidade e também trabalhava com venda de roupas. Com grande influência nas redes sociais e mais de 30 mil seguidores, ela era bastante popular e costumava cativar que a conhecia.

Apesar de jovem e de vir de uma família humilde, a miss tinha muito desejo de crescer na vida e se tornar referência em odontologia, mas teve os sonhos interrompidos pelo ciúme do ex-namorado Rafael Fernandes que acabou tirando sua vida.