Homem é morto ao receber ligação e sair de bar em área nobre de Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como Samyr Homero Benchaya Yamane, de 37 anos, foi assassinado na madrugada deste sábado, em frente ao Bar Salomé, localizado na Rua Rio, R. Amapá, no Conjunto Vieiralves, do bairro de Nossa Senhora das Graças, na capital amazonense.

Segundo informações da polícia, Samyr estava em uma comemoração com amigos dentro do bar, quando teria recebido uma ligação e ido em direção a rua, momento em que dois ocupantes de um carro saíram do veículo e efetuaram vários disparos, seis deles atingiram diversas partes do corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

A vítima, segundo a delegado Fábio Silva, já possuía um mandado de prisão em seu nome.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) e câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao local do crime, devem ser usadas para que os autores do crime sejam presos.