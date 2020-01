Suspeito de participar de roubo em loja de materiais de construção é preso em Manaus

Em cumprimento de mandado de prisão preventiva, Breno Jorge Vieira Sales, 22, foi preso nesta sexta suspeito de participar em um roubo de R$ 16 mil reais de um material de construção. O crime aconteceu na terça-feira (07), na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.

Segundo o delegado, após denúncias anônimas, o infrator foi preso em frente à residência onde mora, na rua Diamante, conjunto Nova Floresta, bairro Tancredo Neves, zona leste da capital. Na ocasião do crime, Breno e outros três indivíduos entraram na loja e anunciaram o roubo. Eles subtraíram R$ 16 mil em espécie, e se evadiram do local. Após ser questionado sobre o crime, o infrator confessou a participação no delito.

“Após a formalização da denúncia, iniciamos os procedimentos de diligências para localizar os infratores. Após conseguirmos identificar Breno, ingressamos pelo mandado de prisão em nome dele. A ordem judicial foi expedida na sexta-feira (10/01), pelo juiz George Hamilton Lins Barroso, na Central de Plantão Criminal”, declarou Castilho.

Procedimentos – Breno foi indiciado por roubo majorado. Ao término dos trâmites cabíveis na unidade policial, ele será encaminhado para a audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da capital.