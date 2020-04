Yasmin Brunet se derrete em declaração a Medina e empolga Marina Ruy Barbosa: 'to shippando'

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

Recém-separada do modelo Evandro Soldati, com quem ficou por 15 anos, a modelo Yasmin Brunet usou as redes sociais nesta terça-feira (28) para se declarar ao novo namorado, do bi-campeão mundial de surfe, Gabriel Medina.

Com uma foto sorrindo de orelha a orelha enquanto caminha ao lado do surfista, Yasmin se mostrou muito apaixonada pelo novo amor: "Inexplicável. seu coração, sua consciência, seu desejo de ajudar a todos, sua maturidade, seu carinho, seus olhos, nossas conversas que poderiam durar semanas, nossas loucuras, o fato de pensarmos tão parecido... e o abraço (obrigada por me ensinar a surfar kkkk - isso foi antes da quarentena)", escreveu.

Medina, um dos melhores amiogs de Neymar e seu (ex) companheiro de baladas, já havia se declarado à modelo um dia antes: "Seu jeito, seu sorriso, seu olhar, seu coração, nossas conversas, seu abraço... ahhh esse “ABRAÇO”.".

Entre os comentários, muitos amigos e seguidores se empolgaram com os pombinhos. Uma delas foi Marina Ruy Barbosa, que comentou: "To shippando tanto esse casal..". Neymar, Pedro Scooby e Thiaguinho foram outros famosos que deixaram claro nos comentários o apoio ao novo relacionamento do surfista.