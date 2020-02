No palco, Pocah para o show e esculacha 'fã': 'enfia o dedo no meio do seu...'

Pocah, conhecida também por seu antigo nome artístico MC Pocahontas, deu um baile em uma suposta "fã" que não parava de mostrar o dedo do meio para a cantora durante o seu show.

E vamos de @Pocah ensinando bons modos ontem no Palaphita/Rj KKKKKKKKKKKKKKK #errejota pic.twitter.com/XJGsAgBSWE — Victoria Batista (@viickbatistaa) February 27, 2020

A funkeira parou a apresentação e não levou desaforo para casa: "Quer ser mal-criada, quer faltar respeito com quem tá trabalhando, fica em casa! mal-criada, você é uma mal-criada. To trabalhando. Vai ser mal-criada em casa. Não sei qual é o seu problema comigo, eu nem te conheço. Enfia o dedo do meio do seu c*"", disparou ela, enquanto era aclamada pelo público