Zezé Di Camargo mostra estado de saúde preocupante do pai: 'perdão pelo egoísmo de insistir que fique aqui'

Zezé Di Camargo deixou os seguidores preocupados ao postar uma foto no hospital, segurando a mão do seu pai, Francisco, de 82 anos. Sem entrar em detalhes sobre qual doença o pai está enfrentando, o sertanejo abriu o coração:

"Nenhuma tristeza é pra sempre, como nenhuma felicidade é eterna. Prepara-te para aprender com a dor e viva intensamente o que Deus te deu de presente: “a vida” A lágrima que vem da alegria, é a mesma que vem da dor. O que muda,é o contexto!!Com sabedoria e numa conversa franca com Deus, não divirja,Apenas aceite!!Peço perdão pela tristeza que estou sentindo agora, pq sei que minha dor tbm é sua. Me perdoe pelo egoísmo de insistir que fique aqui, mas meu amor é tão grande, que me tira a sensatez, a lucidez e o entendimento, que a vida é assim!! Mais uma vez me perdoe, por insistir que fique aqui. Te amo meu pai!!!.

Apesar de não ter explicado o que está acontecendo com o pai no momento, há tempos seu Francisco sofre com um enfisema pulmonar.